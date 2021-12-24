В Омской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Омской области зафиксировали 420 случаев COVID-19 за сутки. Госпитализированы были 48 человек.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Прививку от коронавируса сделали 1 010 214 жителей, оба компонента вакцины получили 780 739 человек.

Также стало известно, что в Удмуртии медикам оказывали помощь около 190 волонтёров. Добровольцы отвечали за термометрию на входе в медучреждения, разводили потоки пациентов, помогали в регистратуре, заявил руководитель проекта «Медицинский десант» «Молодой гвардии Единой России» и волонтёр проекта «МедПоддЕРжка» Ринат Валиев. Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Как уточнил Валиев, добровольцы помогают медучреждениям в свободное от работы или учёбы время.

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