В Татарстане выявили 97 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперштаб.
С начала пандемии в республике заболели 42 060 человек. Из больниц выписаны 35 497 жителей, в том числе 170 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 81 случай COVID-19 за сутки. Вылечились 156 человек, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Больше всего заболевших за последние 24 часа — в Ижевске (59 жителей).
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