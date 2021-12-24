В Татарстане выявили 97 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 97 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии в республике заболели 42 060 человек. Из больниц выписаны 35 497 жителей, в том числе 170 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 81 случай COVID-19 за сутки. Вылечились 156 человек, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Больше всего заболевших за последние 24 часа — в Ижевске (59 жителей).

Алексей Хухрев, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, рассказал, как правильно замерять сатурацию.