Совфед одобрил законопроект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов

Короткая ссылка
Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий внесудебную блокировку сайтов, оправдывающих экстремизм и распространяющих ложные сообщения о терактах, а также торгующих поддельными документами, включая сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов.
Совфед одобрил законопроект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующие изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По данным агентства, документ предусматривает, что генпрокурор России и его заместители наделяются полномочием обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к соответствующим информационным ресурсам.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор с января по сентябрь 2021 года заблокировал более 427 тыс. материалов с запрещённым контентом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить