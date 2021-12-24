Совфед одобрил законопроект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что соответствующие изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
По данным агентства, документ предусматривает, что генпрокурор России и его заместители наделяются полномочием обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к соответствующим информационным ресурсам.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор с января по сентябрь 2021 года заблокировал более 427 тыс. материалов с запрещённым контентом.