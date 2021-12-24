Совфед одобрил законопроект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов

Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий внесудебную блокировку сайтов, оправдывающих экстремизм и распространяющих ложные сообщения о терактах, а также торгующих поддельными документами, включая сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующие изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По данным агентства, документ предусматривает, что генпрокурор России и его заместители наделяются полномочием обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к соответствующим информационным ресурсам.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор с января по сентябрь 2021 года заблокировал более 427 тыс. материалов с запрещённым контентом.