Совфед одобрил законопроект об уголовном наказании для злостных нарушителей ПДД

Совет Федерации одобрил законопроект об уголовном наказании для злостных нарушителей правил дорожного движения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ предусматривает введение штрафов до 500 тыс. рублей и лишение свободы на срок до трёх лет за злостные нарушения правил дорожного движения.

По данным агентства, законопроект дополняет Уголовный кодекс России новой ст. 264.2 и вводит ответственность за превышение скорости на величину более 60 км/ч, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишён прав.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект о введении уголовного наказания для злостных нарушителей ПДД.

23 декабря профильный комитет Совфеда поддержал данный документ.