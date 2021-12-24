Совфед одобрил законопроект об уголовном наказании для злостных нарушителей ПДД

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Совет Федерации одобрил законопроект об уголовном наказании для злостных нарушителей правил дорожного движения.
Совфед одобрил законопроект об уголовном наказании для злостных нарушителей ПДД
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ предусматривает введение штрафов до 500 тыс. рублей и лишение свободы на срок до трёх лет за злостные нарушения правил дорожного движения.

По данным агентства, законопроект дополняет Уголовный кодекс России новой ст. 264.2 и вводит ответственность за превышение скорости на величину более 60 км/ч, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишён прав.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект о введении уголовного наказания для злостных нарушителей ПДД.

23 декабря профильный комитет Совфеда поддержал данный документ.

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