Профильный комитет Совфеда поддержал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах

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Профильный комитет Совета по конституционному законодательству поддержал законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах. Совет Федерации рассмотрит документ на заседании в пятницу, 24 декабря.
Профильный комитет Совфеда поддержал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения в УК и УПК предусматривают уголовную ответственность за агрессивное вождение на дорогах. Речь идёт о превышении допустимой скорости движения от 60 и более км/ч, а также о выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) водителем, неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишённым водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.

Наказание — штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет. Приговор может быть дополнен лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Также документ вводит уголовную ответственность для ранее судимых лихачей за очередное злостное ДТП.

Новые нормы не затронут нарушения, выявленные дорожными камерами.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах.

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