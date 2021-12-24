Устроивший ДТП с 20 машинами в Москве был под действием психолептика

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Житель Москвы, который устроил ДТП с 20 автомобилями, находился под действием психолептика, сообщает московская прокуратура.
Устроивший ДТП с 20 машинами в Москве был под действием психолептика
  • АГН «Москва»

«По результатам медицинского освидетельствования у мужчины выявлено наличие медицинского препарата, обладающего антипсихотическим и седативным действием», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что виновник ДТП с 2009 года состоит на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом, наличие которого является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Массовое ДТП произошло утром 21 декабря на Кутузовском проспекте в Москве.

В аварию попало 20 автомобилей.

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