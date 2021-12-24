Устроивший ДТП с 20 машинами в Москве был под действием психолептика
- АГН «Москва»
«По результатам медицинского освидетельствования у мужчины выявлено наличие медицинского препарата, обладающего антипсихотическим и седативным действием», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что виновник ДТП с 2009 года состоит на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом, наличие которого является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами.
Массовое ДТП произошло утром 21 декабря на Кутузовском проспекте в Москве.
В аварию попало 20 автомобилей.