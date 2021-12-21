Предполагаемый виновник массового ДТП на ТТК в Москве мог быть пьян
- РИА Новости
Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
По уточнённым данным, столкнулись сразу 13 машин.
«Водитель автомобиля Ford Explorer совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении... Водитель Ford проверяется на состояние опьянения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В конце августа в ДТП на юго-западе Москвы пострадали водитель скорой помощи, фельдшер и мотоциклист.
В ГИБДД уточнили, что произошла авария с участием шести транспортных средств.