Предполагаемый виновник массового ДТП на ТТК в Москве мог быть пьян

Предполагаемый виновник ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве мог быть пьян.

Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

По уточнённым данным, столкнулись сразу 13 машин.

«Водитель автомобиля Ford Explorer совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении... Водитель Ford проверяется на состояние опьянения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В конце августа в ДТП на юго-западе Москвы пострадали водитель скорой помощи, фельдшер и мотоциклист.

В ГИБДД уточнили, что произошла авария с участием шести транспортных средств.