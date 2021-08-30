В массовом ДТП с мотоциклом и скорой в Москве пострадали три человека

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В ДТП на юго-западе Москвы пострадали водитель скорой помощи, фельдшер и мотоциклист.
В массовом ДТП с мотоциклом и скорой в Москве пострадали три человека
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«По предварительным данным, в результате аварии пострадали фельдшер, водители мотоцикла и скорой, которых госпитализировали... У мотоциклиста перелом пальца руки, у водителя скорой перелом шейных позвонков, у фельдшера перелом костей таза», — приводит ТАСС сообщение управления столичной Госавтоинспекции.

В ГИБДД уточнили, что ДТП произошло с участием шести транспортных средств.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы водитель насмерть сбил девушку на пешеходном переходе.

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