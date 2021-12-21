На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП.

«В районе дома номер 32 (пересечение с Третьим кольцом) произошло ДТП с участием десяти легковушек. По предварительным данным, пострадавших нет», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.

Движение транспорта из-за ДТП в сторону области затруднено.

Выясняются обстоятельства автоаварии.

По данным Департамента транспорта Москвы, по предварительной информации, столкнулись девять автомобилей. Отмечается, что движение сильно затруднено.

14 декабря сообщалось, что в Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП с участием четырёх автомобилей.