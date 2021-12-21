На месте массового ДТП в Москве работают девять эвакуаторов

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Девять эвакуаторов работают на месте ДТП на Третьем транспортном кольце (ТТК) перед Кутузовским проспектом.
На месте массового ДТП в Москве работают девять эвакуаторов
  • РИА Новости

«Девять эвакуаторов АМПП (ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». — RT) помогают при разборе последствий ДТП перед развязкой с Кутузовским проспектом», — сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Повреждённые автомобили переместят в безопасное место бесплатно.

Массовое ДТП произошло утром 21 декабря на Кутузовском проспекте в Москве.

В аварию попало 20 автомобилей.

Сообщалось, что предполагаемый виновник ДТП мог быть пьян.

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