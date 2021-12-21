На месте массового ДТП в Москве работают девять эвакуаторов
- РИА Новости
«Девять эвакуаторов АМПП (ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». — RT) помогают при разборе последствий ДТП перед развязкой с Кутузовским проспектом», — сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.
Повреждённые автомобили переместят в безопасное место бесплатно.
Массовое ДТП произошло утром 21 декабря на Кутузовском проспекте в Москве.
В аварию попало 20 автомобилей.
Сообщалось, что предполагаемый виновник ДТП мог быть пьян.