Совфед одобрил закон об отмене обязательного техосмотра

Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях.

Об этом сообщает ТАСС.

От данной процедуры будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд.

22 декабря Государственная дума приняла данный законопроект.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об отмене обязательного техосмотра в России важно принять до конца 2021 года.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал идею отмены обязательного техосмотра для личного транспорта. По его мнению, ничего принципиально страшного на дорогах не произойдёт.