Вирусолог Альтштейн рекомендовал отправляющимся в поездки менять маски каждые два часа
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- РИА Новости
«Всем россиянам, которые собираются куда-то поехать, я советовал бы, во-первых, хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии. Во-вторых, все они должны быть привиты. В-третьих, они должны соблюдать элементарные правила», — сообщил вирусолог.
Альтштейн напомнил о необходимости носить маски в транспорте и в местах большого скопления людей. Также он подчеркнул, что надо менять маску примерно каждые два часа.
«Если, например, рейс четырёхчасовой, надо хотя бы один раз сменить маску», — заявил эксперт.
Кроме того, он добавил, что нужно как можно чаще мыть руки.
«И пользоваться дезинфицирующими веществами для обработки рук. Они есть везде в общественных местах», — добавил специалист.
В конце ноября глава Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили призвал немедленно ввести ограничения на поездки в связи с появлением нового штамма коронавируса в Южной Африке.