Вирусолог Альтштейн рекомендовал отправляющимся в поездки менять маски каждые два часа

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Дарья Ускова
Вирусолог Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с RT рассказал, какие меры предосторожности следует соблюдать в поездках, чтобы избежать заражения вирусами и возможных проблем со здоровьем, а также напомнил о необходимости носить маску в транспорте и регулярно её менять.
Вирусолог Альтштейн рекомендовал отправляющимся в поездки менять маски каждые два часа
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Всем россиянам, которые собираются куда-то поехать, я советовал бы, во-первых, хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии. Во-вторых, все они должны быть привиты. В-третьих, они должны соблюдать элементарные правила», — сообщил вирусолог.

Альтштейн напомнил о необходимости носить маски в транспорте и в местах большого скопления людей. Также он подчеркнул, что надо менять маску примерно каждые два часа.

«Если, например, рейс четырёхчасовой, надо хотя бы один раз сменить маску», — заявил эксперт.

Кроме того, он добавил, что нужно как можно чаще мыть руки.

«И пользоваться дезинфицирующими веществами для обработки рук. Они есть везде в общественных местах», — добавил специалист.

В конце ноября глава Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили призвал немедленно ввести ограничения на поездки в связи с появлением нового штамма коронавируса в Южной Африке.

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