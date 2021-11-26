В ООН призвали немедленно вводить ограничения на поездки из-за нового штамма COVID-19

Глава Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили призвал немедленно ввести ограничения на поездки в связи с появлением нового штамма коронавируса в Южной Африке.

Об этом он сказал агентству Reuters.

«Я рекомендую принять решения сегодня, а не через неделю, потому что, если штамм продолжит распространяться, как мы ожидаем, будет уже поздно и не будет смысла вводить ограничения», — заявил Пололикашвили.

Он добавил, что при составлении правил поездок странам необходимо следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения 26 ноября проведёт экстренное совещание Технической консультативной группы в связи с обнаружением в странах Южной Африки нового штамма коронавируса.

25 ноября сообщалось, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.