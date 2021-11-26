BioNTech сообщила об изучении нового штамма коронавируса
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Об этом сообщает агентство AFP в своём Twitter.
В компании ожидают больше данных по исследованиям не более, чем через две недели.
Уточняется, что специалисты намерены понять, потребует ли новый штамм корректировки вакцины Pfizer/BioNtech в случае своего распространения по миру.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения 26 ноября проведёт экстренное совещание Технической консультативной группы в связи с обнаружением в странах Южной Африки нового штамма коронавируса.