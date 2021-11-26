BioNTech сообщила об изучении нового штамма коронавируса

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Немецкая биотехнологическая компания BioNTech сообщила, что её специалисты изучают новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке.
BioNTech сообщила об изучении нового штамма коронавируса
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом сообщает агентство AFP в своём Twitter.

В компании ожидают больше данных по исследованиям не более, чем через две недели.

Уточняется, что специалисты намерены понять, потребует ли новый штамм корректировки вакцины Pfizer/BioNtech в случае своего распространения по миру.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения 26 ноября проведёт экстренное совещание Технической консультативной группы в связи с обнаружением в странах Южной Африки нового штамма коронавируса.

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