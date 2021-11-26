Глава РФПИ заявил об эффективности «Спутника V» против всех вариантов мутаций коронавируса

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил об эффективности российской вакцины «Спутник V» против всех вариантов мутаций коронавируса.
Глава РФПИ заявил об эффективности «Спутника V» против всех вариантов мутаций коронавируса
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Спутник V» — самая эффективная вакцина на данный момент против всех вариантов мутаций коронавируса, в том числе эффективно работает против всех новых мутаций, и при необходимости может быть адаптирована под любые штаммы COVID-19», — сказал он в интервью RT.

По его словам, недавние исследования, в том числе в Венгрии и Сан-Марино, показали, что вакцина «Спутник V» — самая эффективная в мире по защите от летальных случаев.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября проведёт экстренное совещание Технической консультативной группы в связи с обнаружением в странах Южной Африки нового штамма коронавируса.

В посольстве России в ЮАР сообщили, что следят за ситуацией вокруг нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19.

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