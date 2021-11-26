Посольство России в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма COVID-19
- Reuters
«Посольство России в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что «на настоящий момент остаются в силе все общие рекомендации: соблюдать масочный режим, правила личной гигиены, избегать мест массового скопления людей, пользоваться антисептическими средствами».
Ранее стало известно, что Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.