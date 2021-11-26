Посольство России в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма COVID-19

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В посольстве России в ЮАР сообщили, что следят за ситуацией вокруг нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19.
Посольство России в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма COVID-19
  • Reuters

«Посольство России в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «на настоящий момент остаются в силе все общие рекомендации: соблюдать масочный режим, правила личной гигиены, избегать мест массового скопления людей, пользоваться антисептическими средствами».

Ранее стало известно, что Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.

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