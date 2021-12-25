Россиянам дали советы по покупке и безопасному использованию фейерверков

Специалисты рассказали в беседе с RT, на что следует обратить внимание при покупке пиротехнических изделий к Новому году, и дали советы, как обеспечить безопасность при использовании фейерверков.

«При покупке коробки с салютом необходимо убедиться в её целостности, в отсутствии механических повреждений и возможных разводов. При неправильном хранении или транспортировке коробки могут пропитаться влагой. В этом случае будут видны водяные разводы на коробке. Это свидетельство того, что она, возможно, неправильно сработает», — сказал совладелец сети магазинов пиротехники Сергей Волжин.

При запуске салюта коробку следует ставить на твёрдую ровную поверхность, подчеркнул эксперт.

«Если сугроб, необходимо утрамбовать ногами до твёрдого состояния... Если покупается маленькая коробка, необходимо её каким-то образом зафиксировать. Как правило, либо парой кирпичей по краям обкладывают, либо кладут на небольшой лист фанеры и фиксируют её на саморезы по краям коробки», — пояснил специалист.

Он обратил внимание на наличие на коробках с фейерверками инструкции по применению и информации о сроке годности.

В инструкции производитель указывает безопасное расстояние от места запуска салюта: как правило, соблюдается дистанция 20—30 м, заключил собеседник RT.

В свою очередь, генеральный директор ООО «Русский фейерверк» Анатолий Воробьёв отметил, что фейерверки продаются в специализированных магазинах, в секциях при них, в торговых сетях или в интернет-магазинах.

«Там, где их продают совершенно официально, можно спокойно их покупать, потому что там всегда стоит сертифицированный товар. В России порядка 30 торговых марок, связанных с фейерверками. Согласно российскому законодательству, на каждом изделии обязательно должна быть инструкция по эксплуатации и должно быть указано, с какого возраста можно их применять. Наши ведущие производители на дизайне приводят не просто инструкции, а прямо картинки, как правильно располагать и запускать фейерверк. В России довольно жёсткие требования к их оформлению», — пояснил он в беседе с RT.

Воробьёв подчеркнул, что фейерверки нельзя ни в коем случае использовать в помещении, даже если это бенгальские огни.

«Бенгальские огни относительно безопасны (и с этого года их разрешили жечь в помещениях), но, как человек с большим опытом, могу сказать: лучше воздержаться. Всё зажигать только на улице, потому что внутри помещений очень много горючих материалов. У нас возраст, с которого можно самому запускать фейерверки, — 16 лет. Некоторые производители дают 12 лет, но для хлопушек — совсем уж безопасных... Запускать только взрослым, а уж если они хотят посмотреть, как ребёнок запускает, взрослый берёт на себя ответственность и должен его полностью контролировать», — заявил эксперт.

Воробьёв обратил внимание на тот факт, что на каждом фейерверке указан радиус опасной зоны — насколько близко к нему можно подходить.

«Самый большой радиус опасной зоны — 30 м. Это фейерверки третьего класса. Фейерверки первого класса — хлопушки, бенгальские свечи: у них радиус опасной зоны — полметра. Поджигать только на расстоянии вытянутой руки, не наклоняться над ними, не держать в руках, кроме бенгальских свечей и хлопушек», — заключил он.

Ранее доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин в стриме RT «Летучка» рассказал о вреде использования пиротехнических изделий из-за того, что в их составе содержатся токсичные вещества.