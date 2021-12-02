В Пиротехнической ассоциации Москвы не исключили 70%-го роста цен на фейерверки

Вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин допустил, что стоимость фейерверков и петард в стране возрастёт на 60—70% этой зимой.

«С ценами — беда, они в этом году повысятся на 60—70%», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, у китайских поставщиков в этом году существенно возросли затраты на сертификацию продукции, оборудование складов, а также аттестацию и страхование сотрудников.

Из-за этого многие фабрики были вынуждены были закрыться, а те, что остались, повысили стоимость товара. Китай — главный мировой импортёр пиротехники, добавил специалист.

«Кроме того, есть общемировая проблема повышения цен на материалы — металл, бумагу, дерево упаковку. Это повлекло рост себестоимости», — уточнил Самошин.

Ранее сайт kp.ru публиковал результаты опроса, посвящённого подготовке россиян к Новому году.