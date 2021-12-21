Профессор Мустафин рассказал о токсичных веществах в пиротехнических изделиях

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Профессор доктор химических наук Дмитрий Мустафин в стриме RT «Летучка» рассказал о вреде использования пиротехнических изделий из-за того, что в их составе содержатся токсичные вещества.
Профессор Мустафин рассказал о токсичных веществах в пиротехнических изделиях
  • АГН «Москва»

«Для того чтобы сделать фейерверки разноцветными, красивыми, блестящими, добавляют в основном соли неорганических металлов. Они являются достаточно сильными токсикантами, и у них есть токсичность канцерогенная, то есть они могут вызывать онкологические заболевания», — рассказал учёный.

По его словам, в состав фейерверков могут входить соединения ртути, соединения сурьмы и очень много других токсичных веществ.

«Если вы организуете эти фейерверки, эти пиротехнические удовольствия в каком-то закрытом пространстве, то вы подвергаете себя и своих друзей, собравшихся в этом помещении, не только каким-то ожогам, пожарам, но и химическому отравлению», — сказал Мустафин.

По его словам, «для атмосферы все пиротехнические забавы тоже ничего хорошего не сулят», поскольку при этом в атмосферу выбрасывается огромное количество углекислого газа.

Он считает, что в России можно было бы по примеру США ограничить использование пиротехники либо использовать её только в определённых местах.

Ранее вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин допустил, что стоимость фейерверков и петард в стране возрастёт на 60—70% этой зимой.

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