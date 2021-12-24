В МИД России отметили отсутствие реакции Запада на поток мигрантов через Украину

Через Украину существует поток мигрантов в страны Евросоюза, но Запад не реагирует, а наказывает Минск, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Как отметил Полищук, миграционный кризис в Европе был создан не Минском, а собственной политикой западных стран по экспорту демократии, которая дестабилизировала Ближний Восток и Северную Африку.

«Поток через Украину тоже существует, но Запад на это не реагирует. По сути, Белоруссия стала жертвой западной политики. Она максимально гуманно обращается с беженцами, но её и за это наказывают. А Польше, которая третирует мигрантов крайне жестоко и не допускает к ним гуманитарные организации, всё сходит с рук», — подчеркнул он.

Уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев ранее заявил, что Польша своими действиями на границе с Белоруссией в отношении мигрантов нарушает положения договоров в сфере защиты прав человека.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о преступлении против безопасности человечества в связи с действиями польских силовиков в отношении мигрантов на границе.