В МИД России отметили отсутствие реакции Запада на поток мигрантов через Украину
- РИА Новости
Как отметил Полищук, миграционный кризис в Европе был создан не Минском, а собственной политикой западных стран по экспорту демократии, которая дестабилизировала Ближний Восток и Северную Африку.
«Поток через Украину тоже существует, но Запад на это не реагирует. По сути, Белоруссия стала жертвой западной политики. Она максимально гуманно обращается с беженцами, но её и за это наказывают. А Польше, которая третирует мигрантов крайне жестоко и не допускает к ним гуманитарные организации, всё сходит с рук», — подчеркнул он.
Уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев ранее заявил, что Польша своими действиями на границе с Белоруссией в отношении мигрантов нарушает положения договоров в сфере защиты прав человека.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о преступлении против безопасности человечества в связи с действиями польских силовиков в отношении мигрантов на границе.