Власти Москвы не планируют вводить дополнительные меры по коронавирусу

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Власти Москвы не намерены вводить дополнительные ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Уже примерно понятно, что дельта-штамм не сможет поднять волну заболеваемости аналогично той, что он поднимал осенью этого года или летом», — приводит РИА Новости её слова.

Ракова отметила, что в городе сформировалась иммунная прослойка, а также выросло число вакцинированных и прошедших ревакцинацию.

«Город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает», — добавила она.

В связи с этим, подчеркнула Ракова, на данный момент нет необходимости вводить нерабочие дни.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по числу ограничений из-за коронавирусной инфекции российская столица занимает одно из последних мест в мире.

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