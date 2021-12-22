Собянин: Москва на одном из последних мест в мире по жёсткости ограничений по COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по числу ограничений из-за коронавирусной инфекции COVID-19 столица занимает одно из последних мест в мире.

Об этом он заявил, выступая с отчётом перед Мосгордумой.

«Мы максимально щадяще вводим ограничительные меры и только тогда, когда это необходимо для жизни и здоровья граждан, по количеству ограничений Москва занимает одно из последних мест в мире среди мировых городов, это позволяет нормально работать экономике города, нормально работать и развиваться», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим мэр Москвы добавил, что соответствующие ограничения вводятся только в крайней ситуации и отменяются сразу, как только эпидситуация стабилизируется.

Ранее Собянин заявил, что пандемия коронавируса обошлась бюджету города примерно в 800 млрд рублей, в том числе около 200 млрд рублей — это недополученные доходы.