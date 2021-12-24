Врач назвал последнюю волну COVID-19 одной из самых напряжённых в России

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Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко заявил, что последняя волна заболеваемости коронавирусом стала одной из самых напряжённых с начала пандемии в России.
Врач назвал последнюю волну COVID-19 одной из самых напряжённых в России
  • РИА Новости

«Наверное, последняя волна — одна из самых напряжённых за время работы с ковидом, потому что иногда доходили до больших цифр госпитализированных и реанимационных больных», — приводит РИА Новости его слова.

Вечорко добавил, что пациенты тяжело поддавались терапии.

«Штамм «дельта» оказался крайне тяжёлым, сложным для заболевших, со стремительным развитием дыхательной недостаточности и обширным поражением лёгких в кратчайшие сроки», — сказал врач.

Этим объясняется рост числа летальных исходов пациентов с COVID-19, подытожил Вечорко.

Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что новая разновидность коронавируса «омикрон» быстро распространяется среди молодых пациентов, особенно детей.

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