Глава Минпросвещения рассказал о ситуации с вакцинацией школьников от COVID-19

Короткая ссылка
Вопрос вакцинации школьников от коронавируса является компетенцией врачей и родителей. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Глава Минпросвещения рассказал о ситуации с вакцинацией школьников от COVID-19
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Он напомнил, что сотрудники Минпросвещения работают в контакте с коллегами из Минздрава по ситуации с вакцинацией школьников от коронавируса. 

«Что касается прививок детей — это полностью компетенция врачей, Министерства здравоохранения, родителей и самого ребёнка, если он совершеннолетний», — приводит РИА Новости заявление Кравцова.

Ранее Департамент образования и науки Москвы рекомендовал столичным школам установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить