Глава Минпросвещения рассказал о ситуации с вакцинацией школьников от COVID-19

Вопрос вакцинации школьников от коронавируса является компетенцией врачей и родителей. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он напомнил, что сотрудники Минпросвещения работают в контакте с коллегами из Минздрава по ситуации с вакцинацией школьников от коронавируса.

«Что касается прививок детей — это полностью компетенция врачей, Министерства здравоохранения, родителей и самого ребёнка, если он совершеннолетний», — приводит РИА Новости заявление Кравцова.

Ранее Департамент образования и науки Москвы рекомендовал столичным школам установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января.