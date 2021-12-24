В Минпросвещения не планируют продлевать школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом

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Продление зимних каникул в российских школах из-за ситуации с коронавирусом не планируется, каждый регион принимает собственные решения на основе эпидемиологической ситуации. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
В Минпросвещения не планируют продлевать школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

«По поводу продления каникул из-за пандемии: это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем... Что касается ранних каникул — каждый регион решает сам», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Департамент образования и науки Москвы рекомендовал столичным школам установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января.

Как сообщил newsnn.ru, в Нижегородской области 40 школ и семь детсадов закрыты на карантин по гриппу и COVID-19.

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