В Минпросвещения не планируют продлевать школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом

Продление зимних каникул в российских школах из-за ситуации с коронавирусом не планируется, каждый регион принимает собственные решения на основе эпидемиологической ситуации. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«По поводу продления каникул из-за пандемии: это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем... Что касается ранних каникул — каждый регион решает сам», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Департамент образования и науки Москвы рекомендовал столичным школам установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января.

Как сообщил newsnn.ru, в Нижегородской области 40 школ и семь детсадов закрыты на карантин по гриппу и COVID-19.