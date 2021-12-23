Диетолог Соломатина рассказала о возможных причинах повышения холестерина

Короткая ссылка
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о возможных причинах повышения холестерина.
Диетолог Соломатина рассказала о возможных причинах повышения холестерина
  • Pixabay

«Когда мы стрессуем, организм компенсаторно начинает вырабатывать больше холестерина, чтобы как-то из них вырабатывались эти гормоны стресса. Надпочечники, скажем, истощены, гормоны не вырабатываются, а холестерин вырабатывается», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, ещё одной причиной может быть недостаток сна. Как пояснила эксперт, если человек спит достаточно, то вырабатывается соматотропный гормон, необходимый для поддержания холестерина в норме.

В качестве одной из причин Соломатина назвала и лишний вес.

«Он провоцирует метаболический синдром, проблемы с печенью. Она начинает покрываться жиром, не может выполнить свою функцию, пытается с этим жиром справиться. Печень не может нормально вырабатывать холестерин», — сказала диетолог.

Среди других причин — курение, приём некоторых лекарств, неправильное питание.

«Здоровый образ жизни, здоровое питание поможет поддерживать нормальный уровень холестерина», — добавила Соломатина.

Ранее шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев в беседе с Nation News рассказал, как освежить рецепт салата оливье для новогоднего стола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить