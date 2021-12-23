Диетолог Соломатина рассказала о возможных причинах повышения холестерина

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о возможных причинах повышения холестерина.

«Когда мы стрессуем, организм компенсаторно начинает вырабатывать больше холестерина, чтобы как-то из них вырабатывались эти гормоны стресса. Надпочечники, скажем, истощены, гормоны не вырабатываются, а холестерин вырабатывается», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, ещё одной причиной может быть недостаток сна. Как пояснила эксперт, если человек спит достаточно, то вырабатывается соматотропный гормон, необходимый для поддержания холестерина в норме.

В качестве одной из причин Соломатина назвала и лишний вес.

«Он провоцирует метаболический синдром, проблемы с печенью. Она начинает покрываться жиром, не может выполнить свою функцию, пытается с этим жиром справиться. Печень не может нормально вырабатывать холестерин», — сказала диетолог.

Среди других причин — курение, приём некоторых лекарств, неправильное питание.

«Здоровый образ жизни, здоровое питание поможет поддерживать нормальный уровень холестерина», — добавила Соломатина.

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