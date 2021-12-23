В тверском Роспотребнадзоре дали советы по хранению новогодних салатов

В управлении Роспотребнадзора по Тверской области дали советы по хранению новогодних салатов.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Салаты из сырых овощей или фруктов или же с добавлением мяса, птицы, копчёностей, а также винегреты из варёных овощей допустимо хранить 18 часов, а после заправки — 12 часов.

Салаты с консервированными овощами или варёными яйцами после заправки хранятся шесть часов, с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов, из маринованных, солёных, квашеных овощей — 36 часов.

Ведомство рекомендует заправлять салаты перед тем, как подавать на стол.

Ранее шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев в беседе с Nation News рассказал, как освежить рецепт салата оливье для новогоднего стола.