В Кировской области сняли часть антикоронавирусных ограничений для общепита

В Кировской области сняли запрет на работу общепита и сферы развлечений в ночное время. Ограничения перестают действовать с четверга, 23 декабря.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Теперь кафе и рестораны могут работать по вечерам с 23:00 до 03:00. Требования безопасности для персонала и посетителей сохранятся. Вход разрешён при наличии QR-кода о вакцинации. При этом также всё ещё необходимо соблюдать масочный режим.

Тем временем в Севастополе разрешили родителям принимать участие в проведении утренников и других мероприятий в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях — при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или QR-кода, передаёт «Новый Севастополь».

Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности в регионе.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова дала советы по питанию для восстановления после COVID-19.