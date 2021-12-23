В Удмуртии рассказали о ходе углублённой диспансеризации

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Более 5,5 тыс. человек в Удмуртии прошли углублённую диспансеризацию.
В Удмуртии рассказали о ходе углублённой диспансеризации
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В приоритетном порядке такую диспансеризацию проходят пациенты с хроническими заболеваниями, перенёсшие COVID-19. Предусмотрены такие исследования, как спирометрия, рентгенография, общий анализ крови и ряд других.

При необходимости пациента направляют на второй этап диспансеризации, в рамках которого можно пройти компьютерную томографию, ЭКГ, дуплексное сканирование вен.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 188 случаев коронавирусной инфекции за сутки, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб. Выписан 351 пациент.

Общее число заболевших в регионе достигло 106 739, выздоровевших — 92 723.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова дала советы по питанию для восстановления после COVID-19.

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