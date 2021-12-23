Иммунолог Болибок высказался об особенностях расчёта коллективного иммунитета

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Иммунолог Владимир Болибок высказался об особенностях расчёта коллективного иммунитета.
Иммунолог Болибок высказался об особенностях расчёта коллективного иммунитета
  • РИА Новости

«В начале мы говорили про иммунную прослойку 60—65% населения. Почему мы сейчас говорим про 85% и 90%? Необходимое количество иммунных людей считается от того, насколько контагиозность возбудителя выражена. Изначально она составляла один к четырём», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По словам эксперта, со сменой штамма пришлось делать перерасчёты, которые в итоги показали, как можно достичь коллективного иммунитета.

«Как только штамм поменялся (а «дельта» имела контагиозность 1:12), то количество неиммунных должно было быть гораздо меньше. Обратным счётом выходит, что при заразности в три раза выше количество граждан без защиты должно быть в три раза ниже», — пояснил он.

Соответственно, добавил Болибок, иммунных должно быть около 10—15%, а неиммунных — 85—90%.

Ранее Болибок в беседе с URA.RU назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.

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