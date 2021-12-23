Минобрнауки России сообщило о временном отстранении ректора КФУ Гафурова от должности
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Временно исполняющим обязанности ректора Казанского федерального университета назначен Дмитрий Альбертович Таюрский... Ранее занимавший должность ректора университета Гафуров Ильшат Рафкатович временно отстранён от занимаемой должности», — говорится в заявлении.
22 декабря Басманный суд Москвы санкционировал арест ректора КФУ Ильшата Гафурова.
Он проходит в качестве обвиняемого в деле об убийстве по найму (ч. 2. ст. 105 УК России).