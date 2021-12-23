Минобрнауки России сообщило о временном отстранении ректора КФУ Гафурова от должности

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Пресс-служба Минобрнауки России заявила, что ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, арестованный по делу об убийстве по найму, временно отстранён от должности.
Минобрнауки России сообщило о временном отстранении ректора КФУ Гафурова от должности
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Временно исполняющим обязанности ректора Казанского федерального университета назначен Дмитрий Альбертович Таюрский... Ранее занимавший должность ректора университета Гафуров Ильшат Рафкатович временно отстранён от занимаемой должности», — говорится в заявлении.

22 декабря Басманный суд Москвы санкционировал арест ректора КФУ Ильшата Гафурова.

Он проходит в качестве обвиняемого в деле об убийстве по найму (ч. 2. ст. 105 УК России).

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