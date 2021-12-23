В ОНК заявили, что ректор КФУ Гафуров не признаёт вину по делу об убийстве по найму

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RT
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, обвиняемый по делу об убийстве по найму, не признаёт вину. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В ОНК заявили, что ректор КФУ Гафуров не признаёт вину по делу об убийстве по найму
  • © Пресс-служба Басманного суда

«Вину не признаю», — привёл слова ректора один из членов комиссии. 

Ильшат Гафуров, которому накануне Басманный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, пока находится в ИВС на Петровке, 38 — в трёхместной камере, с одним соседом, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью. 

«Гафуров пока не получал ни посылок, ни передач. При задержании в Казани он был легко одет, поэтому не может выходить на прогулки», — отметил собеседник RT. 

Он уточнил, что к условиям содержания в ИВС он претензий не высказал. По словам правозащитника, на завтрак сегодня Гафуров получил пшённую кашу и кусок колбасы. 

«У него была просьба выдать ему какие-нибудь исторические романы, чтобы почитать и отвлечься», — добавил член ОНК. 

Басманный суд Москвы 22 декабря санкционировал арест ректора КФУ Ильшата Гафурова.

Ранее Гафурову предъявили обвинение по делу об убийстве по найму (ч. 2. ст. 105 УК России).

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