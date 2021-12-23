В ОНК заявили, что ректор КФУ Гафуров не признаёт вину по делу об убийстве по найму

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, обвиняемый по делу об убийстве по найму, не признаёт вину. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Вину не признаю», — привёл слова ректора один из членов комиссии.

Ильшат Гафуров, которому накануне Басманный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, пока находится в ИВС на Петровке, 38 — в трёхместной камере, с одним соседом, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

«Гафуров пока не получал ни посылок, ни передач. При задержании в Казани он был легко одет, поэтому не может выходить на прогулки», — отметил собеседник RT.

Он уточнил, что к условиям содержания в ИВС он претензий не высказал. По словам правозащитника, на завтрак сегодня Гафуров получил пшённую кашу и кусок колбасы.

«У него была просьба выдать ему какие-нибудь исторические романы, чтобы почитать и отвлечься», — добавил член ОНК.

Басманный суд Москвы 22 декабря санкционировал арест ректора КФУ Ильшата Гафурова.

Ранее Гафурову предъявили обвинение по делу об убийстве по найму (ч. 2. ст. 105 УК России).