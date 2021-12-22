Ректору КФУ Гафурову предъявили обвинение по делу об убийстве по найму

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Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявили обвинение по делу об убийстве по найму.
Ректору КФУ Гафурову предъявили обвинение по делу об убийстве по найму
  • ©Казанский федеральный университет

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда, в который поступило ходатайство следствия о его аресте.

«В материалах, поступивших в суд об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу, он числится обвиняемым по ч 2. ст. 105 (убийство группой лиц по найму и предварительному сговору)», — сказали в суде.

Ранее источник сообщил, что ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров задержан.

Как отмечали СМИ, по одной из версий, Гафурова могли задержать по делу о заказном убийстве, которое совершили в 1990-е годы.

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