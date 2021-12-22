Ректору КФУ Гафурову предъявили обвинение по делу об убийстве по найму

Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявили обвинение по делу об убийстве по найму.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда, в который поступило ходатайство следствия о его аресте.

«В материалах, поступивших в суд об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу, он числится обвиняемым по ч 2. ст. 105 (убийство группой лиц по найму и предварительному сговору)», — сказали в суде.

Ранее источник сообщил, что ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров задержан.

Как отмечали СМИ, по одной из версий, Гафурова могли задержать по делу о заказном убийстве, которое совершили в 1990-е годы.