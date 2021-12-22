«Бизнес Online»: задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров задержан. Об этом сообщает издание «Бизнес Online» со ссылкой на источники.

Отмечается, что, по одной из версий, Гафурова могли задержать по делу о заказном убийстве, которое совершили в 1990-е годы.

Другой причиной следственных действий источники назвали дело о коррупции с федеральными деньгами.

Как пишет «Реальное время» со ссылкой на источник, ректора задержали накануне. Допрос вёлся весь день в одном из зданий Следственного комитета в Казани. Вечером 21 декабря Гафурова увезли в Москву.

Ранее следователи задержали ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) по делу о покушении на мошенничество с ущербом вузу в 1,4 млн рублей.