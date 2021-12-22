«Бизнес Online»: задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров

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Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров задержан. Об этом сообщает издание «Бизнес Online» со ссылкой на источники.
«Бизнес Online»: задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров
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Отмечается, что, по одной из версий, Гафурова могли задержать по делу о заказном убийстве, которое совершили в 1990-е годы.

Другой причиной следственных действий источники назвали дело о коррупции с федеральными деньгами.

Как пишет «Реальное время» со ссылкой на источник, ректора задержали накануне. Допрос вёлся весь день в одном из зданий Следственного комитета в Казани. Вечером 21 декабря Гафурова увезли в Москву.

Ранее следователи задержали ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) по делу о покушении на мошенничество с ущербом вузу в 1,4 млн рублей. 

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