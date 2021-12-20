В Самаре задержали ректора вуза по подозрению в мошенничестве

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Следователи задержали ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) по делу о покушении на мошенничество с ущербом вузу в 1,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.
В Самаре задержали ректора вуза по подозрению в мошенничестве
  • © Самарский государственный экономический университет
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«Ректору ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (покушение на мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в прошлом году подозреваемая вместе с замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям вуза сделала фиктивные договоры, по которым учебное заведение выступало исполнителем научных работ.

При этом данные работы были выполнены посредством переработки ранее написанных заместителем начальника материалов и содержали фальсифицированные результаты исследований.

Таким образом, после подписания актов приёма-передачи заказчики перевели 3,5 млн рублей.

Часть из выплаченных денег обвиняемая обманным путём присвоила себе.

В результате преступных действий вузу причинили материальный ущерб в размере 1,4 млн рублей.

В августе прошлого года бывший проректор МГУ и экс-глава Минстроя Самарской области Алексей Гришин был задержан в Москве по уголовному делу о преднамеренном банкротстве.

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