Бывший проректор МГУ задержан в Москве
- РИА Новости
«В Москве был задержан 45-летний Алексей Гришин, являющийся соучредителем ООО «Инвест-Альянс», в которое входит в том числе ООО «СДС — Управление строительства», — сообщается на сайте следственного управления СК Мордовии.
Отмечается, что Гришин задержан в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК России («Преднамеренное банкротство»).
По месту проживания Гришина в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в Москве и в рабочем кабинете прошли обыски. Подозреваемый был доставлен в Саранск для дальнейших следственных действий.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии осудили ректора вуза за долг по зарплате сотрудникам.