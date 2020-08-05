Бывший проректор МГУ задержан в Москве

Бывший проректор МГУ и экс-глава Минстроя Самарской области Алексей Гришин задержан в Москве по уголовному делу о преднамеренном банкротстве.

«В Москве был задержан 45-летний Алексей Гришин, являющийся соучредителем ООО «Инвест-Альянс», в которое входит в том числе ООО «СДС — Управление строительства», — сообщается на сайте следственного управления СК Мордовии.

Отмечается, что Гришин задержан в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК России («Преднамеренное банкротство»).

По месту проживания Гришина в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в Москве и в рабочем кабинете прошли обыски. Подозреваемый был доставлен в Саранск для дальнейших следственных действий.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии осудили ректора вуза за долг по зарплате сотрудникам.