Бывший проректор МГУ задержан в Москве

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Бывший проректор МГУ и экс-глава Минстроя Самарской области Алексей Гришин задержан в Москве по уголовному делу о преднамеренном банкротстве.
Бывший проректор МГУ задержан в Москве
  • РИА Новости

«В Москве был задержан 45-летний Алексей Гришин, являющийся соучредителем ООО «Инвест-Альянс», в которое входит в том числе ООО «СДС — Управление строительства», — сообщается на сайте следственного управления СК Мордовии.

Отмечается, что Гришин задержан в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК России («Преднамеренное банкротство»).

По месту проживания Гришина в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в Москве и в рабочем кабинете прошли обыски. Подозреваемый был доставлен в Саранск для дальнейших следственных действий. 

Ранее сообщалось, что в Удмуртии осудили ректора вуза за долг по зарплате сотрудникам.

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