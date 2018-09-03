В Удмуртии осудили ректора вуза за долг по зарплате сотрудникам

Ректора и учредителя Камского института гуманитарных и инженерных технологий в Ижевске осудили за долги по зарплате сотрудникам, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

67-летний обвиняемый задолжал 99 работникам сумму в размере 7,7 млн рублей. Он не выплачивал заработную плату с января 2015 года по август 2017 года.

В ходе расследования уголовного дела были изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности, проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, наложен арест на имущество ректора.

Глава вуза полностью погасил долги. Ему назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор бывшему проректору вуза за взятки.