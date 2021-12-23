В больницы Петербурга поступил 421 пациент с COVID-19 за сутки

В стационары Санкт-Петербурга на лечение поступил 421 пациент с диагностированным коронавирусом в течение прошедших суток.

Об этом пишут «Невские новости».

Всего в стационарах находятся 6106 горожан, 592 из которых — в реанимации.

Аппараты ИВЛ требуются для дыхания 322 пациентам с COVID-19, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на оперштаб.

Коэффициент распространения COVID-19 в городе вырос до 1,06. Количество свободных коек составляет 38,9%.

407 человек выписаны после выздоровления за сутки.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения России заявила, что в стране развёрнуто 183 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.