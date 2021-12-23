В больницы Петербурга поступил 421 пациент с COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В стационары Санкт-Петербурга на лечение поступил 421 пациент с диагностированным коронавирусом в течение прошедших суток.
В больницы Петербурга поступил 421 пациент с COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом пишут «Невские новости».

Всего в стационарах находятся 6106 горожан, 592 из которых — в реанимации.

Аппараты ИВЛ требуются для дыхания 322 пациентам с COVID-19, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на оперштаб.

Коэффициент распространения COVID-19 в городе вырос до 1,06. Количество свободных коек составляет 38,9%.

407 человек выписаны после выздоровления за сутки.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения России заявила, что в стране развёрнуто 183 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить