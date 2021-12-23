Минздрав России заявил о развёрнутых в стране 183 тысячах коек для пациентов с COVID-19

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Пресс-служба Министерства здравоохранения России заявила, что в стране развёрнуто 183 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Минздрав России заявил о развёрнутых в стране 183 тысячах коек для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях перепрофилированными остаются 183 тыс. коек с учётом необходимого резерва», — говорится в заявлении.

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