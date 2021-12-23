Минздрав России заявил о развёрнутых в стране 183 тысячах коек для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«На сегодняшний день в ковидных госпиталях перепрофилированными остаются 183 тыс. коек с учётом необходимого резерва», — говорится в заявлении.
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