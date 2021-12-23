В Севастополе прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Севастополе зафиксировали 74 случая коронавирусной инфекции за последние сутки. Выписаны 294 человека.
В Севастополе прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

С начала пандемии в городе заболели 52 252 жителя, вылечились 49 019.

Также стало известно, что в Удмуртии прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19, передаёт izh.kp.ru.

«На сегодняшний день мы достигли коллективного иммунитета в 72%», — заявила зампред правительства республики Эльвира Пинчук. По её словам, темпы вакцинации снизились.

Первым компонентом привились 666 727 жителей региона, из них оба компонента получили 504 554. Ещё 115 129 человек вакцинировались однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире RT заявил о важности вакцинации, в том числе бустерных прививок от коронавируса на фоне ситуации с распространением омикрон-штамма.

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