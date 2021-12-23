В Ставропольском крае зафиксировали 439 случаев коронавируса за сутки

В Ставропольском крае зафиксировали 439 случаев коронавируса за последние сутки, из больниц выписали 847 жителей.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Общее число заболевших в регионе достигло 123 330, выздоровевших — 96 332.

Наряду с этим стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 4002 человека за минувшие 24 часа, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Всего в регионе вакцинированы 2 271 142 жителя, из них 1 859 785 получили оба компонента вакцины.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».