В Ставропольском крае зафиксировали 439 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Общее число заболевших в регионе достигло 123 330, выздоровевших — 96 332.
Наряду с этим стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 4002 человека за минувшие 24 часа, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.
Всего в регионе вакцинированы 2 271 142 жителя, из них 1 859 785 получили оба компонента вакцины.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».