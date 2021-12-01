Инфекционист прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон»

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

«Я не говорю о том, что все будет продолжаться так же и дальше, мне кажется, очевидно из этой статистики, что, скорее всего, эта история — ещё на некоторое и, возможно, продолжительное время. Вряд ли нам завтра удастся справиться с пандемией COVID-19, тем более в аспекте широко обсуждаемой проблемы вновь появляющихся штаммов», — цитирует ТАСС Чуланова.

По его словам, «сейчас ВОЗ обратила внимание фактически всего мирового сообщества на штамм «омикрон», который потенциально имеет возможности также быстрого распространения».

Согласно данным на 1 декабря, в России за сутки зарегистрировали 32 837 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии выявили 9 669 718 пациентов с COVID-19.

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