Инфекционист прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон»

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Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».
Инфекционист прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон»
  • Reuters

«Я не говорю о том, что все будет продолжаться так же и дальше, мне кажется, очевидно из этой статистики, что, скорее всего, эта история — ещё на некоторое и, возможно, продолжительное время. Вряд ли нам завтра удастся справиться с пандемией COVID-19, тем более в аспекте широко обсуждаемой проблемы вновь появляющихся штаммов», — цитирует ТАСС Чуланова.

По его словам, «сейчас ВОЗ обратила внимание фактически всего мирового сообщества на штамм «омикрон», который потенциально имеет возможности также быстрого распространения».

Согласно данным на 1 декабря, в России за сутки зарегистрировали 32 837 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии выявили 9 669 718 пациентов с COVID-19. 

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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