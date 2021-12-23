В Татарстане выявили 99 случаев коронавируса за сутки

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В Татарстане выявили 99 случаев коронавируса за последние сутки.
В Татарстане выявили 99 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в республике достигло 41 963. Выписаны 35 327 жителей, в том числе 197 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Вологодской области моногоспиталь в санчасти «Северстали» вернётся к оказанию стационарной медпомощи с 27 декабря. Такое решение принято в связи со снижением числа заболевших COVID-19, передают «Невские новости».

В настоящее время в моногоспиталях региона занято 52,6% мест. Общее число коек для больных коронавирусом — 1685.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

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