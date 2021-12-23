В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Ростовской области зафиксировали 521 случай COVID-19 за сутки, выздоровели при этом 1004 человека.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Как отмечается, на лечении в ковидных госпиталях находятся 2574 пациента.

С начала пандемии в области заболели 190 062 жителя, вылечились — 167 577.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 25 667 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».