В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Как отмечается, на лечении в ковидных госпиталях находятся 2574 пациента.
С начала пандемии в области заболели 190 062 жителя, вылечились — 167 577.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 25 667 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».