В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Ростовской области зафиксировали 521 случай COVID-19 за сутки, выздоровели при этом 1004 человека.
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Как отмечается, на лечении в ковидных госпиталях находятся 2574 пациента.

С начала пандемии в области заболели 190 062 жителя, вылечились — 167 577.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 25 667 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

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