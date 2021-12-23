В Омской области подтвердили 456 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на данные регионального Минздрава.
Вакцинацию от COVID-19 за минувшие 24 часа прошли почти 5 тыс. жителей.
Первым компонентом привились 1 005 905 человек, вторым — 775 614.
В целом за последние сутки в России выявили 25 667 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».