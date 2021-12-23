В Омской области подтвердили 456 случаев коронавируса за сутки

В Омской области подтвердили 456 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Вакцинацию от COVID-19 за минувшие 24 часа прошли почти 5 тыс. жителей.

Первым компонентом привились 1 005 905 человек, вторым — 775 614.

В целом за последние сутки в России выявили 25 667 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».