В Иркутской области зарегистрировали 568 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 568 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб. С начала пандемии заболели 152 954 жителя области. На данный момент госпитализирован 3281 пациент.

Выписаны из больниц 123 699 человек, включая 859 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Челябинской области возвращаются к плановой работе госпитали для лечения коронавируса в Магнитогорске и Южноуральске, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Выписка пациентов ведётся строго по назначению врача. Всем заболевшим оказывается вся необходимая медпомощь», — отметили при этом в пресс-службе.

Как уточняется, переход к плановой работе связан со снижением числа госпитализируемых пациентов с COVID-19.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».