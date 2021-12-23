В Удмуртии выявили 79 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 79 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Больше всего заболевших в Ижевске (32 человека).

Выздоровели за минувшие 24 часа 164 жителя.

Также стало известно, что в Приморском крае зарегистрировали 452 случая COVID-19 за сутки, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на штаб. Всего в регионе заболели 98 542 человека.

По данным на 23 декабря, вакцинацию прошли 889 940 приморцев, в том числе 4452 за последние 24 часа.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».