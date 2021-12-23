Невролог Бояринова рассказала о влиянии стресса на здоровье человека

Врач-невролог «СМ-Клиники» Надежда Бояринова рассказала, как стресс сказывается на организме.

По словам специалиста, исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что стресс стал более распространённым явлением, чем когда-либо прежде.

«Независимо от вида стресса, как правило, у человека быстро возникает тревога как психофизиологический сигнал о том, что реакция на стресс уже началась, и в будущем она может привести к биохимическим и физиологическим изменениям, которые, в свою очередь, без своевременной помощи могут привести к самым разнообразным заболеваниям внутренних органов и систем — сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и других», — уточнила невролог в беседе с газетой «Известия».

Врач призвала при обнаружении у себя признаков стрессовых нарушений не пытаться справиться с ними самостоятельно, а обратиться к специалисту.

Ранее психолог Элена Гамаюн в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как справиться с плохим настроением.