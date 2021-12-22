В Новгородской области рассказали о работе пунктов вакцинации в праздники

Вакцинация от коронавируса в Новгородской области продолжится в новогодние праздники. Прививочные пункты будут закрыты только 1,2 и 7 января.

AP

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Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального оперативного штаба. «Очень важно, чтобы лаборатории у нас не останавливались», — заявил глава региона Андрей Никитин. С начала пандемии заболели 63 956 жителей области. Выздоровели 57 222 человека. Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.