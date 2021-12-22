В Новгородской области рассказали о работе пунктов вакцинации в праздники
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Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального оперативного штаба.
«Очень важно, чтобы лаборатории у нас не останавливались», — заявил глава региона Андрей Никитин.
С начала пандемии заболели 63 956 жителей области. Выздоровели 57 222 человека.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.