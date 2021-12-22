В Новгородской области рассказали о работе пунктов вакцинации в праздники

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Вакцинация от коронавируса в Новгородской области продолжится в новогодние праздники. Прививочные пункты будут закрыты только 1,2 и 7 января.
В Новгородской области рассказали о работе пунктов вакцинации в праздники
  • AP
  • © Darko Bandic

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального оперативного штаба.

«Очень важно, чтобы лаборатории у нас не останавливались», — заявил глава региона Андрей Никитин.

С начала пандемии заболели 63 956 жителей области. Выздоровели 57 222 человека.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.

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