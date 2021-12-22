В Удмуртии эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен на 54%
- РИА Новости
Об этом пишет izhlife.ru.
Почти 2/3 заболевших — дети до 14 лет.
Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в республике превышен на 53,6%. Превышение среднереспубликанского показателя наблюдалось в Ижевске, Глазове, Воткинске и восьми сельских районах.
Вместе с тем в Мурманской области превышение эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди школьников и взрослого населения. Об этом пишет Nord-News со ссылкой на управление Роспотребнадзора.
В целом в регионе сохраняется умеренная интенсивность эпидпроцесса по заболеваемости ОРВИ и гриппом с тенденцией к медленному снижению, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области прививку от гриппа сделали около 1,5 млн жителей.