В Удмуртии эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен на 54%

В пресс-службе управления Роспотребнадзора Удмуртии сообщили, что за последнюю неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в республике заболели 16 247 жителей, что на 16,3% больше, чем неделей ранее (13 973).

Об этом пишет izhlife.ru.

Почти 2/3 заболевших — дети до 14 лет.

Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в республике превышен на 53,6%. Превышение среднереспубликанского показателя наблюдалось в Ижевске, Глазове, Воткинске и восьми сельских районах.

Вместе с тем в Мурманской области превышение эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди школьников и взрослого населения. Об этом пишет Nord-News со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

В целом в регионе сохраняется умеренная интенсивность эпидпроцесса по заболеваемости ОРВИ и гриппом с тенденцией к медленному снижению, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области прививку от гриппа сделали около 1,5 млн жителей.